Южно-Сахалинск, , 02:30 — REGNUM Отстраненного от должности 7 февраля министра экономического развития Сахалина Алексея Успенского обвиняют в халатности, из-за которой бюджету островного региона нанесён ущерб в сумме более 96 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Суд Gorspravka09.ru

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Успенский в 2018 году подписал акт приёма-передачи Многофункционального водноспортивного физкультурно-оздоровительного центра с встроенными помещениями. Позже выяснилось, что здание непригодного для эксплуатации по назначению, выявлены существенные недостатки оборудования.

Расследование уголовного дела в отношении министра завершено. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение и дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 7 февраля отстранил от должности министра экономического развития островного региона Алексея Успенского.