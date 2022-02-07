Южно-Сахалинск, , 02:21 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 7 февраля отстранил от должности министра экономического развития островного региона Алексея Успенского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Поводом для отстранения Успенского от должности стал судебный процесс в отношении него по уголовному делу. Чиновника обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей в 2018 году. Следствие по делу завершено и передано в суд.

«Исполнять обязанности областного министра экономического развития будет его первый заместитель Марина Аглиулина», — уточнили в правительстве Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области не уволил замминистра образования Юрия Зеленова. Чиновник призывал педагогов писать позитивные комментарии под постами главы региона в одной из социальных сетей.