Париж, , 01:55 — REGNUM Возгорание в реконструируемом особняке XVIII века удалось локализовать пожарным в районе музея изобразительных искусств Орсе в центре Парижа на левом берегу Сены. Об этом 7 февраля сообщила газета Le Parisien.

Пожар Dave Hogg

Информация о возгорании в здании, которое относится к историческим объектам, поступило около 17:30 (19:30 мск), к месту происшествия были направлены 150 пожарных. На настоящий момент пожар практически потушен, осталось несколько совсем небольших очагов. Будут проводиться работы по зачистке, укреплению и проливке конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания.

По предварительным данным, пострадавших нет, но пожарные будут обследовать здание, чтобы окончательно убедиться, что там никого не было. Удалось избежать распространения пожара на близлежащие здания, в том числе музей Орсе. Особняку в результате пожара был причинён значительный ущерб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в здании посольства РФ на Филиппинах.

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