Мехико, , 01:17 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли, более 15 пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. Об этом 7 февраля сообщило новостное агентство Quadratin.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Авария произошла в муниципалитете Ласаро-Карденас, возле населенного пункта Тинталь на шоссе, связывающем на шоссе, ведущем из Мериды в Канкун. В автобусе было 45 пассажиров, в том числе туристы из Франции и Швейцарии. По предварительным данным, пассажирский автобус столкнулся с самосвалом, после чего опрокинулся в кювет.

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов и медики. Личности погибших и пострадавших установлены. Информация о состоянии пострадавших не сообщается, часть из них была госпитализирована в больницы городов Канкун и Плайя-дель-Кармен.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с пассажирским автобусом в турецкой провинции Сивас.

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