Яунде, , 01:03 — REGNUM 6 февраля в Олембе (Камерун) на стадионе «Олембе» сборная Сенегала по футболу в финальном матче Кубка Африканских Наций 2021 по пенальти обыграла сборную Египта со счетом 4:2. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

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Серия пенальти: Кулибали — 1:0, Сайед — 1:1, Диалло — 2:1, Абдльмонем — 2:1, Сарр — 2:1, Хамди — 2:2, Дьенг — 3:2, Лашин — 3:2, Мане — 4:2.

Статистика матча (Сенегал/Египет)

Удары 13/7

Удары в створ 8/3

Владение 57%/43%

Угловые ¾

Нарушения 23/30

Составы команд:

Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Менди, Гейе, Куяте, Сарр, Дьедиу, Мане.

Египет: Абугабаль, Ашур, Абдельмонем, Хамди, Абул-Фетух, эль-Ненни, эль-Сулейя, Фатхи, Мармуш, Мохамед, Салах.

Стоит отметить, что эта победа на Кубке Африки стала для сборной Сенегала первой в истории. Ранее победителями турнира становились Республика Конго, Марокко, ЮАР, Эфиопия, Тунис, Судан, Замбия, ДР Конго, Алжир, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Гана, Камерун и Египет. Сборная Египта является семикратным обладателем Кубка Африки.