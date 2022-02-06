Сборная Сенегала впервые в истории одержала победу на Кубке Африки
Яунде, 7 февраля, 2022, 01:03 — ИА Регнум. 6 февраля в Олембе (Камерун) на стадионе «Олембе» сборная Сенегала по футболу в финальном матче Кубка Африканских Наций 2021 по пенальти обыграла сборную Египта со счетом 4:2. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.
Серия пенальти: Кулибали — 1:0, Сайед — 1:1, Диалло — 2:1, Абдльмонем — 2:1, Сарр — 2:1, Хамди — 2:2, Дьенг — 3:2, Лашин — 3:2, Мане — 4:2.
Статистика матча (Сенегал/Египет)
Удары 13/7
Удары в створ 8/3
Владение 57%/43%
Угловые ¾
Нарушения 23/30
Составы команд:
Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Менди, Гейе, Куяте, Сарр, Дьедиу, Мане.
Египет: Абугабаль, Ашур, Абдельмонем, Хамди, Абул-Фетух, эль-Ненни, эль-Сулейя, Фатхи, Мармуш, Мохамед, Салах.
Стоит отметить, что эта победа на Кубке Африки стала для сборной Сенегала первой в истории. Ранее победителями турнира становились Республика Конго, Марокко, ЮАР, Эфиопия, Тунис, Судан, Замбия, ДР Конго, Алжир, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Гана, Камерун и Египет. Сборная Египта является семикратным обладателем Кубка Африки.