Лилль, Франция, 7 февраля, 2022, 00:55 — ИА Регнум. 6 февраля в «Лилле» на стадионе «Пьер Моруа» «Лилль» в центральном матче 23-го тура французской Лиги 1 2021/22 потерпел разгромное поражение от «Пари Сен-Жермена». Основное время встречи завершилось со счетом 1:5.

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Первый мяч на 10-й минуте встречи забил Данилу Перейра — 0:1. Через восемнадцать минут защитник сборной Нидерландов Свен Ботман восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Хаттема Бен Арфа — 1:1. На 32-й минуте Преснел Кимпембе вновь вывел гостей вперед после навеса Лионеля Месси — 1:2. В конце первого тайма Месси удвоил преимущество парижского клуба — 1:3. В дебюте второй половины Данилу Перейра оформил дубль — 1:4. Через шестнадцать минут лидер «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе довел счет до разгромного — 1:5.

Бригада арбитров: Франсуа Летексье | Сирил Мугнер | Мехди Рахмуни | Бартоломе Варела | Александр Кастро.

Статистика матча («Лилль"/ «Пари Сен-Жермен»)

Удары 10/18

Удары в створ 5/7

Владение 40%/60%

Угловые 4/3

Нарушения 19/9

Составы команд:

«Лилль»: Грбич, Челик, Ботман, Гудмундссон, Фонте, Бамба (Жегрова, 86'), Андре, Веа (Брадарич, 70'), Онана, Дэвид, Бен Арфа (Гомес, 70').

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе (Керер, 78'), Мендеш, Верратти, Перейра, Паредес (Симонс, 85'), Мбаппе, Ди Мария (Дракслер, 45'), Месси.

Для «Пари Сен-Жермен» эта победа стала семнадцатой в чемпионате Франции. Парижский клуб, набрав 56 очков, укрепился на первой позиции. «Лилль» с 32-м очками остался на одиннадцатой строчке.