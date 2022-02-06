Антананариву, 7 февраля, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Как минимум десять человек погибли в результате воздействия циклона «Бацирай» на Мадагаскаре. Об этом 6 февраля сообщает Agence France-Presse.

Nasa.gov Циклон

По данным представителя властей островного государства Паоло Эмилио Рахолинариво, погибли как минимум десять человек, 48 тыс. жителей острова вынуждены были покинуть свои дома и отправиться в специальные убежища.

«Бацирай» зародился в Индийском океане, скорость ветра в его эпицентре составляла 66 м/сек, но после приближения к побережью острова ветер несколько стих, до 22−30 м/сек. Циклон принёс на Мадагаскар ливневые дожди, которые вызвали наводнения и оползни на востоке острова. В настоящее время, по прогнозам метеорологов, циклон движется в юго-восточном направлении и не угрожает побережью Африки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами циклона «Бацирай» на Мадагаскаре стали шесть человек.