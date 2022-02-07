Турин, Италия, , 00:48 — REGNUM Туринский «Ювентус» в матче 24-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал уверенную победу над «Вероной». Встреча проходила 6 февраля в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» и завершилась со счетом 2:0.

Логотип Ювентуса

Забитыми мячами в составе «старой синьоры» отметились Душан Влахович (13' Пауло Дибала) и Денис Закариа (61' Альваро Мората). Для обоих футболистов эти голы стали первыми в составе туринского клуба после их трансфера в прошедшее зимнее трансферное окно.

Составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, Де Шильо, Кьеллини (Ругани, 75'), де Лигт, Данило, Артур, Рабьо, Закариа (Маккени, 83'), Дибала (Куадрадо, 75'), Влахович, Мората (Кин, 83').

«Верона»: Монтито, Касале (Шутало, 84'), Чеккерини (Ретсос, 71'), Гюнтер, Велозу (Бесса, 46'), Барак (Калинич, 71'), Лазович, Илич (Прашелик, 84'), Депаоли, Тамез, Лазанья.

«Ювентус», одержав тринадцатую победу в чемпионате и набрав 45 очков, обошел «Аталанту» и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Верона» с 33-мя очками осталась на девятой позиции.