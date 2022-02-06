Рим, 7 февраля, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Как заявил трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в эфире Первого канала, руководство Национальной хоккейной лиги планирует провести Кубок мира по хоккею 2024 года в Италии.

Fhr.ru Россия — Канада, выставочная игра перед Кубком мира — 2016

При этом пресс-служба лиги пока не подтвердила и не опровергла слова Игоря Ларионова о возможном месте проведения Кубка мира.

Стоит отметить, что Олимпийские игры 2026 года, на которые лига собирается отпустить хоккеистов, также пройдут в Италии.

Последний розыгрыш Кубка мира состоялся в 2016 году в Торонто (Канада). Победителем турнира стала сборная Канады по футболисту, обыгравшая в финальной серии сборную Европы со счетом 2:0 (3:1, 1:2).