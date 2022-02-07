Москва, , 00:34 — REGNUM На официальном сайте Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) было объявлено о досрочном завершении текущего сезона чемпионата. Лига приняла решение не возобновлять чемпионат, приостановленный за несколько дней до начала зимних Олимпийских игр.

Матч КХЛ Андрей Чудаев

«Лигой были рассмотрены различные варианты определения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами. В итоге был выбран самый объективный вариант — распределить шестнадцать команда по проценту набранных очков от максимально возможного количества», — заявил глава КХЛ Алексей Морозов.

Также сообщатся, что розыгрыш плей-офф стартует с 1 марта 2022 года. В первом раунде сыграют восемь команд из западной конференции и восемь — из восточной.