КХЛ приняла решение досрочно завершить регулярный чемпионат
Москва, 7 февраля, 2022, 00:34 — ИА Регнум. На официальном сайте Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) было объявлено о досрочном завершении текущего сезона чемпионата. Лига приняла решение не возобновлять чемпионат, приостановленный за несколько дней до начала зимних Олимпийских игр.
«Лигой были рассмотрены различные варианты определения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами. В итоге был выбран самый объективный вариант — распределить шестнадцать команда по проценту набранных очков от максимально возможного количества», — заявил глава КХЛ Алексей Морозов.
Также сообщатся, что розыгрыш плей-офф стартует с 1 марта 2022 года. В первом раунде сыграют восемь команд из западной конференции и восемь — из восточной.