Мехико, 7 февраля, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Стихийный палаточный лагерь иностранных мигрантов, построенный у границы с США, был ликвидирован властями мексиканского города Тихуана в штате Нижняя Калифорния. Об этом 6 февраля сообщила глава администрации города Монсеррат Кабальеро в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В операции приняли участие несколько десятков сотрудников полиции и бойцов национальной гвардии. Более 400 человек были доставлены из лагеря в специально оборудованные центры в Тихуане, где люди смогут находиться без ограничений во времени. Как отметила Кабальеро, ликвидация лагеря не означает, что его власти «отнимают надежду у мигрантов. Она дала обещание, что всем, кто будет дальше добиваться въезда в США, а также всем, кто передумает и захочет отправиться на родину, будут помогать власти Тихуаны.

Сотни тысяч иностранных граждан каждый год пытаются добраться до США через территорию Мексики. В 2021 году президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что мировое сообщество должно обратить внимание на проблемы, вынуждающие людей мигрировать в чужие страны.

В 2021 году сотрудники силовых структур Мексики совместно с сотрудниками миграционной службы задержали более 250 тыс. иностранных граждан, из них пришлось депортировать около 100 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ООН, почти 4,5 тысячи нелегальных мигрантов погибли во всём мире с начала 2021 года при попытке добраться в другие страны.