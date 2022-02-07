Ростов-на-Дону, , 00:05 — REGNUM В Ростовской области в ночь на 7 февраля столбики уличных термометров при прояснениях опустятся до — 10 градусов. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России.

Гололед на дороге Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, ночью в большинстве районов, а днём местами ожидается снег и мокрый снег, утром и днём — с дождём. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, гололёде и гололедице на дорогах. Скорость ветра будет достигать 6−11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит −1…−6 градусов, местами подморозит до — 10 градусов. В дневные часы будет не теплее −3…+2 градусов, в южных районах столбики уличных термометров поднимутся до +5 градусов.