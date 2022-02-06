Ростов-на-Дону, 7 февраля, 2022, 00:05 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночь на 7 февраля столбики уличных термометров при прояснениях опустятся до — 10 градусов. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на дороге

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, ночью в большинстве районов, а днём местами ожидается снег и мокрый снег, утром и днём — с дождём. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, гололёде и гололедице на дорогах. Скорость ветра будет достигать 6−11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит −1… −6 градусов, местами подморозит до — 10 градусов. В дневные часы будет не теплее −3… +2 градусов, в южных районах столбики уличных термометров поднимутся до + 5 градусов.