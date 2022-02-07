Элиста, , 00:03 — REGNUM В Калмыкии 7 февраля синоптики прогнозируют снег с дождём и усиление ветра. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Снег. Дождь evsola

По данным Калмыцкого гидрометцентра, местами ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололёд, налипание мокрого снега. Скорость ветра будет достигать 7−12 метров в секунду, в ночные часы ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов, в дневные часы потеплеет до 0…+5 градусов.