Ростов-на-Дону, , 00:01 — REGNUM В Ростовской области в ДТП с фурой погиб водитель легкового автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

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Авария случилась примерно в 20:00 мск 6 февраля на участке трассы Ростов — Ставрополь. Водитель Volkswagen Polo, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом. В результате полученных травм водитель легкового автомобиля скончался.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.