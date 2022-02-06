Пекин, , 23:59 — REGNUM Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере рассказал, почему российскому лыжнику Александру Большунову удалось избежать наказания во время скиатлона.

Александр Большунов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это было видно сразу. Жюри внимательно следило за тем, беспокоило ли это Клебо при смене лыж. Но очевидно, что ничего такого не произошло. Поэтому было решено, что никакой реакции сейчас от жюри не требуется. Никому это не помешало. Если бы там было влияние на гонку, то все было бы по-другому», — цитирует его NRK.

Как сообщало ИА REGNUM, Большунов 6 февраля завоевал золотую медаль Олимпийских игр в скиатлоне. Во время замены инвентаря в гонке палка российского спортсмена попала в бокс норвежца Йоханнеса Клебо.

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Ранее Александр Большунов заявил, что он посвящает свою победу в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине болельщикам и родственникам.

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