Пекин, 6 февраля 2022, 23:59 — REGNUM Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере рассказал, почему российскому лыжнику Александру Большунову удалось избежать наказания во время скиатлона.
Как сообщало ИА REGNUM, Большунов 6 февраля завоевал золотую медаль Олимпийских игр в скиатлоне. Во время замены инвентаря в гонке палка российского спортсмена попала в бокс норвежца Йоханнеса Клебо.
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Ранее Александр Большунов заявил, что он посвящает свою победу в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине болельщикам и родственникам.
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