Омск, , 23:58 — REGNUM 1 марта стартует Кубок Гагарина 2022 года. По итогам досрочно завершившегося сезона Континентальной Хоккейной Лиги сезона 2021/22 были сформированы следующие пары первого раунда турнира:

Кубок Гагарина Sports.ru

Западная конференция:

СКА — «Динамо» (Минск)

«Йокерит» — «Спартак»

ЦСКА — «Локомотив»

«Динамо» (Москва») — «Северсталь»

Восточная конференция:

«Металлург» — «Барыс»

«Трактор» — «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» — «Сибирь»

«Ак Барс» — «Авангард»

Стоит напомнить, что действующим обладателем Кубка Гагарина является омский «Авангард», обыгравший московский ЦСКА в финальной серии со счетом 4:2.

Рекордсменом Кубка Гагарина по количеству побед является казанский «Ак Барк», четыре раза выходивший в финал и одержавший три победы.