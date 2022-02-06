Омск, 6 февраля 2022, 23:58 — REGNUM 1 марта стартует Кубок Гагарина 2022 года. По итогам досрочно завершившегося сезона Континентальной Хоккейной Лиги сезона 2021/22 были сформированы следующие пары первого раунда турнира:
Западная конференция:
СКА — «Динамо» (Минск)
«Йокерит» — «Спартак»
ЦСКА — «Локомотив»
«Динамо» (Москва») — «Северсталь»
Восточная конференция:
«Металлург» — «Барыс»
«Трактор» — «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» — «Сибирь»
«Ак Барс» — «Авангард»
Стоит напомнить, что действующим обладателем Кубка Гагарина является омский «Авангард», обыгравший московский ЦСКА в финальной серии со счетом 4:2.
Рекордсменом Кубка Гагарина по количеству побед является казанский «Ак Барк», четыре раза выходивший в финал и одержавший три победы.