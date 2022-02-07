Тюмень, , 00:00 — REGNUM В Тюмени в приёмном отделении одной из больниц скончался ребёнок через две минуты после поступления. Причём родители сперва отказались от его госпитализации, затем самостоятельно привезли в медучреждение, сообщает портал 72.ru.

Приёмное отделение больницы Donland.ru

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что накануне вечером ребёнка осмотрел врач из поликлиники, предложил родителям его госпитализировать. Они отказались. У погибшего ребёнка было тяжёлое хроническое заболевание, которое осложнило ситуацию.

«Ребёнок был доставлен родителями в приемное отделение инфекционной больницы в крайне тяжелом состоянии. Ему сразу же начали оказывать реанимационные мероприятия, но, несмотря на усилия врачей, спасти его уже не удалось», — сообщила изданию пресс-секретарь областного депздрава Анастасия Ергина.

Подчёркивается, что у ребёнка тест на коронавирус был отрицательным.