Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Участие в войне против России ради Украины станет для армии США станет самоубийством, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Так, в статье для RT эксперт отметил, что включение Украины в Североатлантический альянс обяжет НАТО выступить на украинской стороне в случае войны с Россией. Военный блок будет вынужден развернуть на территории Украине силы ПВО, боевые группы и авиацию.

После этого украинские власти могут почувствовать смелость начать гибридный конфликт против «оккупации Крыма Россией», считает Риттер. В этом случае России придется ответить.

«Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», — продолжил бывший разведчик.

Он уточнил, что американская армия не организована, военные США плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с РФ. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению США, подчеркнул военный.

«Короче говоря, это будет разгром», — отметил он.

Риттер также отметил, что американская армия плохо организована, она имеет сильную зависимость от спутниковой связи, что при противостоянии с российскими средствами радиоэлектронной борьбы привело бы к уничтожению вооруженных сил США.