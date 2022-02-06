Амстердам, 6 февраля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Сборная России по мини-футболу, уступившая команде Португалии в финальном матче на чемпионате Европы (ЧЕ), сражалась и боролась до последнего. Об этом 6 февраля сообщил старший тренер российской команды Сергей Скорович, заявление которого обнародовано на сайте РФС.

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«В финале ЧЕ играют лучшие команды — самые достойные соперники, — сказал Скорович. — Кто-то один должен стать победителем. Увы, это не мы. При этом нам не стыдно за ту работу, которую мы провели. Я горжусь командой, которая сражалась и боролась до последнего, имела шансы переломить сложившуюся ситуацию».

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля сборная Португалии по мини-футболу обыграла команду России в финальном матче ЧЕ. Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 4:2.

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