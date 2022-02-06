Пекин, , 23:02 — REGNUM Японский спортсмен Рёю Кобаяси одержал победу в мужском соревновании по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх 2022 года, проходящих в Пекине (Китай). Спортсмены соревновались на трамплине HS-106.

Олимпийские игры

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1. Рёю Кобаяси (Япония) — 275,0.

2. Мануэль Феттнер (Австрия) — 270,8.

3. Давид Кубацкий (Польша) — 265,9.

4. Петер Превц (Слоевния) — 265,4.

5. Евгений Климов (Россия) — 261,5.

Эта золотая медаль стала для сборной Японии первой на текущих зимних Олимпийских играх. На данный момент сборная Японии делит шестую строчку в медальном зачете со сборными Австралии и Словении.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне 15+15 километров.