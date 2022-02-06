Рёю Кобаяси принес сборной Японии первую золотую медаль
Пекин, 6 февраля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Японский спортсмен Рёю Кобаяси одержал победу в мужском соревновании по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх 2022 года, проходящих в Пекине (Китай). Спортсмены соревновались на трамплине HS-106.
Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине — трансляция»
1. Рёю Кобаяси (Япония) — 275,0.
2. Мануэль Феттнер (Австрия) — 270,8.
3. Давид Кубацкий (Польша) — 265,9.
4. Петер Превц (Слоевния) — 265,4.
5. Евгений Климов (Россия) — 261,5.
Эта золотая медаль стала для сборной Японии первой на текущих зимних Олимпийских играх. На данный момент сборная Японии делит шестую строчку в медальном зачете со сборными Австралии и Словении.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне 15+15 километров.