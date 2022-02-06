Москва, 6 февраля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Более 1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 6 февраля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 февраля остаются 4 785 879 человек, — говорится в сообщении. — За последние сутки проведены 1,1 млн тестов на коронавирус».

Отмечается, что всего в стране проведено более 262 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в РФ госпитализированы с диагнозом COVID-19 12 749 человек.