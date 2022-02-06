Санкт-Петербург, , 22:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге ушел из жизни заслуженный артист России, дрессировщик, создатель Медвежьего театра миниатюр и частного Музея граммофонов Владимир Дерябкин, ему было 72 года. Об этом 6 февраля «Фонтанке» сообщила его супруга Людмила Дерябкина.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

По ее словам, Дерябкин умер в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в поселке Песочный. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Дерябкин был цирковым артистом, клоуном, дрессировщиком медведей, был учеником Олега Попова.