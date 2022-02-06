Брюссель, , 22:51 — REGNUM Россия лучше подготовилась к экономическим санкциям, чем ЕС — к возможным перебоям с поставками голубого топлива. Об этом 6 февраля сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своём блоге.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы, — написал он. — Она (Россия) сделала больше, чем сделали мы для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа».

По его словам, странам ЕС нужно продумать возможность создания стратегических запасов газа на территории объединения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над новыми ограничительными мерами против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны.