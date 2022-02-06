6 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 23:36 — REGNUM Протест властей Тайваня по поводу совместного заявления лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина о том, что остров является неотъемлемой частью КНР, и разговоры о его независимости недопустимы, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

»А кого интересует мнение Тайваня, ну кроме США. Хотя и там преследуют исключительно личные интересы», — отмечает Сергей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что реакция властей Тайваня остаётся непонятна, потому что даже главные союзники руководства острова — США занимают точно такую же позицию по этому вопросу, что и Россия.

«А что это Тайвань так резко отреагировал на мнение России? Разве США не говорили о том же самом? О принципе «единого» Китая, что Тайвань является частью территории Китая и соглашались с возвращением острова в сферу влияния КНР? Так что пусть, какие хотят сейчас, такие пусть и делают заявления, если хотят обострить обстановку. А США этим, конечно, воспользуются», — считает Ruslan R.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия ловит на себе очень много негатива и привлекает к себе большое количество нежелательного внимания из-за ситуации вокруг Украины и той антироссийской истерики, которую учинили западные страны.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия, видимо, сейчас сама по себе вокруг себя негатив собирает из-за антироссийской западной пропаганды, иначе как объяснить, что тайваньцы реагировали куда спокойнее, когда то же самое говорил Байден на встрече с Си Цзиньпином», — пишет Дмитрий Д.

Часть людей уверены, что позиция России по данному вопросу не должна быть удивительна для Тайваня, потому что если официально остров является частью Китая и оказался в условной независимости на фоне противостояния КНР и США, то рано или поздно китайское правительство должно взять под контроль эту территорию.

«Китай, судя по всему, активно заинтересовался российским опытом в вопросе возвращения Крыма. Подобным образом можно будет вновь вернуть Тайвань в Китай. Только просто так силовым путём этого сделать не удастся, как не получилось бы у России. На острове китайцам нужно такое население, которое с радостью встретит власти КНР, а не будут чинить против него козни», — указывает Армен И.

«Мы либо следуем своему же принципу о единости и неделимости, либо же отказываемся от него везде. Путин в данном случае демонстрирует приверженность таким принципам. Китай хочет, чтобы Тайвань, как и Гонконг, вернулись в родную гавань и перестали служить американским и британским хозяевам», — написал Геннадий Р.

В ходе российско-китайских переговоров 4 февраля 2022 года Официальное интернет-представительство президента России

Ряд пользователей беспокоится, что обострение отношений между Россией и Тайванем может крайне негативно сказаться на Российской Федерации.

«Тайвань сейчас сердце микроэлектроники в мире, ссориться с ним нельзя. Лишат нас компьютеров — вернёмся в каменный век. Надо аккуратно выстраивать взаимоотношения с Китаем, чтобы дружба с Пекином не обернулась для нас большими проблемами», — предупреждает Николай К.

Напомним, 5 февраля МИД Тайваня опубликовал заявление, в котором выразил протест и осудил совместное заявление лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина о том, что остров является неотъемлемой частью КНР, и разговоры о его независимости недопустимы.