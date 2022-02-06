Пекин, 6 февраля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. 25-летний российский лыжник Александр Большунов принес сборной России золото по скиатлону 15+15 километров на зимних Олимпийских играх 2022 года, проходящих в Пекине (Китай). Второе место также занял российский спортсмен Денис Спицов.

Granada Александр Большунов

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине — трансляция»

1. Александр Большунов (Россия) — 1:16.09,8

2. Денис Спицов (Россия) — +1.11,0

3. Иво Нисканен (Финляндия) — +2.00,2

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +2.30,9

5. Пог Голберг (Норвегия) — +2.52,5

Стоит отметить, что в начале гонки Большунов упал, однако падение существенно не повлияло на результат лыжника, так как он быстро смог вернуться в группу лидеров.

На данный момент сборной России с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями занимает третью строчку в медальном зачете.