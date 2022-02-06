Брюссель, 6 февраля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. В Евросоюзе в шесть — десять раз выросли цены на голубое топливо в сравнении с прошлым годом. Об этом 6 февраля сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своём блоге.

European Parliament Жозеп Боррель

«Цены на газ в ЕС в шесть — десять раз выше, чем год назад, что создаёт большую нагрузку на цены на электроэнергию… — написал он. — Это уже привело к росту инфляции».

По его словам, если цены на энергоносители останутся высокими в течение 2022 года, то это серьезно повлияет на восстановление экономики после пандемии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российская компания Газпром, выполняя свои обязательства по заключенным с европейскими партнерами контрактам, «делает минимум».