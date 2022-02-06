Иерусалим, , 22:22 — REGNUM Президент Израиля Ицхак Герцог обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону возможность скорой встречи. Об этом сообщила канцелярия президента еврейского государства.

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«Герцог сегодня (6 февраля) вечером провел телефонную беседу с Эрдоганом и пожелал ему крепкого здоровья и скорейшего излечения от COVID-19. В разговоре лидеры двух стран обсудили возможность скорой встречи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Ицхаком Герцогом. Особое внимание было уделено общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра её итогов.

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