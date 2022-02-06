Мадрид, 6 февраля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» в матче 23-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 примет «Гранаду». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени.

RonnyK «Реал Мадрид»

Стартовые составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Марсело, Эдуард Камавинга Тони Кроос, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско, Родриго.

«Гранада»: Луиш Машимиану, Херман Санчес Бараона, Карлос Нева, Кини, Рауль Торрете, Максим Гоналон, Луис Милла, Антонио Пуэртас, Алекс Кольядо, Луис Суарес Чаррис, Мирто Узуни.

В последний раз «Гранада» обыгрывала «Реал» 2 февраля 2013 года в матче регулярного сезона Примеры. В том поединке единственный мяч на 22-й минуте встречи в свои ворота забил Криштиану Роналду. Победная серия «сливочных» в играх с «Гранадой» составляет тринадцать матчей.