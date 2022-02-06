Амстердам, 6 февраля, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Сборная Португалии по мини-футболу обыграла команду России в финальном матче чемпионата Европы. Встреча, прошедшая 6 февраля в Амстердаме, завершилась со счетом 4:2

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В составе победителей голевыми действиями отметились Томаш Пасу, Андре Коэлью (дубль) и Пани Варела. У проигравших мячи забили Антон Соколов и Андрей Афанасьев.

Таким образом, сборная Португалии по мини-футболу завоевала золотые медали чемпионата Европы, команда России — серебряные. В матче за третье место сборная Испании обыграла команду Украины (4:1).

Как передавало ИА REGNUM, ранее сборная России по мини-футболу переиграла команду Украины в матче полуфинала европейского первенства со счетом 3:2.