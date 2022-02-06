Лондон, , 22:02 — REGNUM 23-летнйи опорный полузащитник лондонского «Вест Хэма» и национальной сборной Англии по футболу Деклан Райс намерен вернуться в «Челси».

Как сообщает издание Daily Mail, футболист готов отклонить предложения «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» ради перехода в «Челси».

В текущем сезоне Райс принял участие в 22-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Также на счету хавбэка сборной Англии шесть желтых карточек.

Деклан Райс, будучи воспитанником «Челси», перешел в «Вест Хэм» из лондонского клуба 1 июля 2013 года на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость опорного полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.