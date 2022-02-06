Турин, Италия, , 21:58 — REGNUM 6 февраля в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в матче 24-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Вероной». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Маттия Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Данило, Артур, Адриен Рабьо, Денис Закариа, Пауло Дибала, Альваро Мората, Душан Влахович.

«Верона»: Лоренцо Монтито, Николо Касале, Федерико Чеккерини, Корай Гюнтер, Мигел Велозу, Антонин Барак, Дарко Лазович, Иван Илич, Фабио Депаоли, Адриан Тамез, Кевин Лазанья.

Стоит напомнить, что 22-летний таранный форвард сборной Сербии перешел в «Ювентус» 28 января 2022 года, перейдя из «Фиорентины» за 81,6 миллиона евро. Также в этом матче дебютировал экс-полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закариа.