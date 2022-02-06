Кабул, , 21:57 — REGNUM В Афганистане мобилизовали 15 000 исламских священнослужителей (мулл). Об этом, как передает Аfintl.com, сообщил пресс-секретарь министерства поощрения добродетели и предотвращения порока движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Садик Акеф журналистам.

Талибы (запрещенная в РФ организация) isafmedia

По его словам, среди этих миссионеров в настоящее время нет шиитских священнослужителей, но процесс привлечения мулл других направлений ислама религий продолжается.

Акеф заявил, что борьба с «западной идеологией» в Афганистане является одним из основных планов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на ближайшие годы. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что свобода самовыражения, образование девочек, женский труд и даже прослушивание музыки являются частью западного мышления, отметил он.

Напомним, вскоре талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют провести встречу религиозных ученых в Кабуле по вопросам управления.

Мулла — исламский священнослужитель, знаток Корана и религиозных обрядов у мусульман.