Базель, Швейцария, 6 февраля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. 6 февраля в «Базеле» на стадионе «Санкт-Якоб Парк» «Базель» в матче 20-го тура швейцарской Суперлиги 2021/22 сыграл вничью со «Сьоном». Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.

(сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru Федор Чалов

Забитыми мячами в составе «Сьона» отметились Итатинья (11' Анто Гргич) и Анто Гргич (56', 83' пенальти). Голы «Базеля» забили Валентин Штокер (23' Дариан Малеш), Дэн Ндой (35' Дариан Малеш) и Лиам Миллер (69' Дэн Ндой).

23-летний российский нападающий Федор Чалов, проводящий вторую половину текущего сезона в «Базеле» на правах аренды, вышел в стартовом составе и провел на поле 89 минут.

Составы команд:

«Базель»: Линднер, Каттербах, Пельмар, Лопес (Ланг, 46'), Бюргер, Касами, Штокер (Чипперфилд, 89'), Джака (Дьига, 81'), Малеш (Миллар, 64'), Ндой, Чалов (Хунзикер, 89').

«Сьон»: Фикентшер, Бамерт, Саинтини (Берарди, 88'), Сиприано (Оаро, 88'), Кавар, Бальтазар, Гргич, Ндойе (Бенито, 88'), Стойилкович (Уэсли, 74'), Бюа, Итатинья (Карлен, 78').

Статистика матча («Базель"/ «Сьон»)

Удары 11/16

Удары в створ 3/7

Владение 65%/35%

Угловые 4/4

Нарушения 16/11

«Базель», набрав 37 очков, обошел «Янг Бойз» и поднялся на вторую позицию в турнирной таблице Суперлиги. «Сьон» с 25-ю очками остался на шестом месте.