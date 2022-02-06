Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Отсутствие упоминаний Украины в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина позволяет предположить, что Пекин не готов полностью поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан

«В совместном письменном заявлении лидеров двух стран слово «Украина» не упоминается ни разу, что позволяет предположить, что Китай не так уж рад приветствовать действия России по Украине», — сказал он в интервью Fox News.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин посетил Пекин, где он принял участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, а также провел переговоры с председателем КНр Си Цзиньпином.

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В совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров сказано, что Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах. Также Москва и Пекин будут вместе действовать против тех сил, которые под каким бы то ни было предлогом вмешиваются во внутренние дела суверенных стран. Обе страны выступили против «цветных революций».