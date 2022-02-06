Кабул, 6 февраля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В Кабуле из тюрьмы были освобождены 14 женщин-заключенных. Об этом, как передает Аfintl.com, отмечается в заявлении Управления тюрем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В заявлении говорится, что женщины были освобождены из кабульской тюрьмы после того, как их дела рассмотрела комиссия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из пяти человек.

Маулави Абдул Хак, заместитель министра внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал, что женщины пообещали не предпринимать действий, которые «нарушат общественный порядок».

Неясно, по каким обвинениям были задержаны эти женщины, но женщин или девушек, арестованных в последнее время, среди них нет.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор ничего не сообщили о судьбе ранее задержанных активистов.