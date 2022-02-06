6 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили акцию протеста в Молдавии по поводу повышения тарифов на газ.

Тимур Кондратьев, , 23:38 — REGNUM Акция протеста «Стоп Энергомор», организованная оппозиционной партией «Гражданский конгресс» перед зданием парламента Молдавии из-за повышения тарифов на газ, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

»Вот она, долгожданная европейская жизнь! Как же радостно за молдаван!» — издевается Алла Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что у Молдавии столько лет не было никаких проблем, а молдавский народ буквально в ус не дул, находясь под защитой и опекой со стороны России, но, променяв дружбу с Москвой ради европейцев, молдаване сами себя загнали в экономический тупик.

«Россия столько лет кормила и поила Молдавию, но нет, захотели ведь стать «равноправными» европейцами. Вот, пожалуйста, получите и распишитесь. Неблагодарность, она рано или поздно даёт о себе знать», — считает Вера Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что молдавские граждане, желавшие прихода проевропейских политиков к власти, считали, очевидно, что вслед за ними придёт и европейский уровень жизни.

«А что такое? Смена власти не оправдала ожиданий? Это же было очевидно с самого начала! Санду — крайне слабый и зависимый лидер. Как только она к власти пришла, так сразу молдаван встретил демократичный рост цен на газ. Это признак русофобской марионеточной власти. Точно так же и на Украине было», — отметил Илья Л.

Майя Санду Iulian Burcescu

Часть людей полагает, что данная акция протеста оказалась столь незначительной, что указывает на молчаливое согласие большинства населения Молдавии с политикой властей.

«По словам организаторов, у здания парламента собралось около 600 человек со всей страны. Это что, серьёзный митинг? Не придавайте излишнего значения таким событиям. Большинство молдаван не готово бастовать по таким поводам», — указывает Динар Х.

Ряд пользователей указывает на то, что Молдавии придётся рано и ли поздно расплатиться с Россией по долгам за поставки газа.

«А как же долг? И как эта оппозиция собралась расплачиваться с Газпромом без повышения тарифов? Хорошо, тарифы повышать не будут, но тогда им придётся дровами обогреваться. Не лучше ли расплатиться по долгам?» — пишет Мишка С.

Пименов Юрий Иванович. Колка дров. 1945

Нашлись и те, кто уверены, что только резкий разворот в сторону России убережёт Молдавию от экономической катастрофы.

«А ещё они умудряются обвинять Россию в «недружественном поведении», когда им цены отпускные на газ повысили. Ну, во-первых, это бизнес, детка, а во-вторых, лейте меньше желчи, и будет вам поведение дружественное», — отмечает Александр Л.

«Молдавия, прекрати уже ерепениться! Пора отказаться от русофобских настроений и начать идти в сторону России. Дружба с Российской Федерацией — это залог низких цен на газ и крепкая стабильная экономика со значительной долей рынка сбыта на российской территории», — написал Александр Б.

Напомним, 5 февраля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому активисты оппозиционной партии «Гражданский конгресс» провели акцию протеста «Стоп Энергомор» перед зданием парламента Молдавии из-за повышения тарифов на газ. Организаторы отметили, что им удалось собрать порядка 600 человек, недовольных ростом цен на голубое топливо.