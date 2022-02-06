Кабул, , 21:35 — REGNUM Пять пилотов, покинувших Афганистан за последние месяцы, вернулись к своим обязанностям благодаря усилиям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает Аfintl.com, заявили 6 февраля представители министерства обороны Афганистана журналистам.

Бойцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По их данным, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают усилия по возвращению сотрудников министерства обороны в страну.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, ряд пилотов покинули страну, а некоторые скрылись, опасаясь возможной мести.