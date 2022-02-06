Лондон, 6 февраля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. На 22-летнего таранного форварда «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александера Исака претендуют три топ-клуба Английской Премьер-лиги.

Pixabay.com «Челси»

Как сообщает издание The Mirror, на Исака претендуют лондонские «Арсенал», «Челси», а также «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость шведского центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Александер Исак забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в девятнадцати турах чемпионата Испании. В рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА на счету шведа три гола в пяти матчах.

За «Реал Сосьедад» Исак выступает с 1 июля 2019 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 15 миллионов евро.