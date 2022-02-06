Кабул, , 21:26 — REGNUM В афганской провинции Дайкунди женщины должны были выйти на акцию протеста против политики США, но они воспользовались возможностью, чтобы отстоять свои права и потребовать возвращения женщин на работу и открытия школ для девочек. Об этом 6 февраля сообщает Аfintl.com.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, участницы мероприятия скандировали: «Образование является правом мусульман, мужчин и женщин».

Они призвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) реализовать права женщин в соответствии с нормами ислама, чтобы они могли работать и учиться.

Официальные лица Катара и Малайзии ранее заявляли, что политика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин может осуществляться таким же образом, как и в других исламских странах.

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступают за то, чтобы женщины оставались дома, и потребовали от СМИ в некоторых провинциях распространить информацию об этом, отмечают журналисты.