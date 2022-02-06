Санкт-Петербург, 6 февраля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип проведет вторую половину сезона в санкт-петербургском «Зените» на правах аренды. Об этом 6 февраля сообщило издание «Чемпионат».

Логотип «Зенита»

Также сообщается, что тренерский штаб «сине-бело-голубых» остался доволен игрой защитника на зимних сборах. В матче с «Мидтьюлланном» Алип забил единственный мяч, принесший «Зениту» первую победу над Кубке Атлантики.

Текущее соглашение Нуралы Алипа с «Кайратом» рассчитано до 31 декабря 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника сборной Казахстана в 1,7 миллиона евро.