Анкара, , 21:20 — REGNUM В Турции в результате обрушения навеса на одном из объектов в горнолыжном центре «Саклыкент» в Анталье пострадали восемь человек. Об этом сообщает газета Sabah.

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Отмечается, что пострадавшие получили незначительные травмы.

В российским генеральном консульстве в Анталье сообщили, что граждан РФ среди пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля около 30 человек эвакуировали с остановившейся канатной дороге в Красной поляне в Сочи.

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