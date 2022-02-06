В Турции обрушился навес в горнолыжном центре, есть пострадавшие
Анкара, 6 февраля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В Турции в результате обрушения навеса на одном из объектов в горнолыжном центре «Саклыкент» в Анталье пострадали восемь человек. Об этом сообщает газета Sabah.
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Отмечается, что пострадавшие получили незначительные травмы.
В российским генеральном консульстве в Анталье сообщили, что граждан РФ среди пострадавших не было.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля около 30 человек эвакуировали с остановившейся канатной дороге в Красной Поляне в Сочи.
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