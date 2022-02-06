6 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили данные о том, что Израиль потребовал от стран Прибалтики не поставлять на Украину израильское оружие.

Светлана Рыбина, , 23:38 — REGNUM Информация, согласно которой Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине проданное этим странам израильское оружие, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 февраля в социальной сети Facebook.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Господи, соседи по карте, хватит уже провоцировать конфликты, давайте жить дружно!» — обращается Елена Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что Израиль поступает очень мудро, не позволяя своему оружию оказаться в руках тех, кто этого недостоин.

«Браво! Не должно быть никаких поставок оружия в зоны вооружённых конфликтов! Тем более, что вооружение не должно попасть в руки бандеровцев», — считает Игорь Ш.

Бандеровец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы убеждены, что Израиль не желает быть замешанным в конфликте между Украиной и Россией, чтобы впоследствии не оказаться по ту или иную сторону баррикад.

«Ещё одно разумное государство не захотело участвовать в этом цирке уродцев», — отмечает Глеб С.

Часть людей полагает, что чем меньше другие страны будут поставлять на Украину вооружение, тем быстрее ситуация стабилизируется и люди на территории этого государства перестанут гибнуть в братоубийственной войне.

«Все бы так поступали! Может быть, тогда у Киева было меньше задора на обострение ситуации на линии соприкосновения», — предполагает Лариса Б.

Ряд пользователей указывает на то, что страны Прибалтики могут проигнорировать требования Израиля.

«А что будет, если они не послушаются? Израиль оборвёт дипломатические отношения с прибалтами?» — задаётся вопросом Людмила Т.

«Израиль не может ничего запретить прибалтам, он может лишь потребовать или рекомендовать, не более того. Рычагов давления у Израиля никогда не было и не будет на Прибалтику. Так что не стоит придавать излишнее значение данному жесту», — пишет Bekky F.

«Это кого-то разве остановит? Появится, к примеру, компания компания-однодневка с регистрацией где-нибудь в Зимбабве и оттуда будет продавать вооружение Украине. Всё, занавес», — написал Slider L.

ПТРК «Спайк» Dave1185

Отдельные комментаторы предположили, что Израиль был бы не против поставить своё вооружение на Украину, но последствия от такого поступка могут перевесить ту смутную финансовую выгоду, которую сулит Тель-Авиву взаимодействие с Киевом.

«Они же не дураки! Без России в арабском мире будет ещё больший бардак, там и волной Израиль смоет», — отмечает Роман К.

«Не думаю, что это забота об отношениях с Россией. Скорее всего, они опасаются, что всё это богатство будет перепродано «шароварниками» на недружественный арабский Восток», — предполагает Мария Б.

«А тут всё просто: Израиль защищает свой рынок сбыта и не хочет, чтобы проданное оружие в Прибалтику было перепродано с наценкой на Украину. Если Киеву надо, пускай покупает оружие у Израиля напрямую», — пишет Alec D.

Напомним, 5 февраля портал Breaking Defense опубликовал материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Украине проданное этим странам израильское оружие. Речь идёт об образцах ПТРК «Спайк», которые могут оказаться у Киева в случае поставок из Прибалтики.