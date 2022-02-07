Москва, 7 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Завершилась вторая отборочная игра второго тура «Лиги Знаний» — всероссийской интеллектуальной онлайн-викторины Российского общества «Знание». Участие в игре приняли более 530 команд из 151 города России, среди них Барнаул, Владивосток, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Тамбов, Уфа, село Верх-Тарка Новосибирской области, село Чибит Республики Алтай и другие.

Андрей Пронин, ИА REGNUM Командная игра

Победителем второй отборочной игры стала команда «Попугай Беринга» из Уфы. В топ-20 участников игры также вошли команды из Барнаула, города Балаково Саратовской области, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова. Они примут участие в полуфинале, куда пройдут 100 лучших команд тура.

Начиная с 5 февраля в игру входит специальный тематический раунд — на этот раз он был посвящен Дню российской науки, который отмечают 8 февраля. В этом раунде команды отвечали на вопросы из научной сферы — об истории российской науки, открытиях и выдающихся российских ученых. Например, одним из вопросов был — что Михаил Ломоносов называл немым и сравнивал с пятым колесом. Ответ — твердый знак.

Андрей Кузнецов, капитан команды «Дерзкие училки» из Владивостока. «Самым сложным вопросом «научного» раунда был вопрос, в котором необходимо было расположить учёных по годам получения ими Нобелевской премии», — сказал, капитан команды «Дерзкие училки» из Владивостока.

С ним согласен капитан команды «IQ как у хлебушка» Александр Попцов. Еще одним сложным вопросом он назвал вопрос из раунда «Хардкор», в котором на картинке с героями комиксов (где Железного Человека сбивают с ног мячом) был зашифрован термин из киноиндустрии «пасхалка».

Поделились впечатлениями от игры и новички «Лиги Знаний»: «В викторине «Лига Знаний» я участвую впервые. Тем не менее у меня был опыт игры в различные квизы. И «Лига Знаний» заметно отличается от них качественным подходом к организации игры: от уровня вопросов до формата взаимодействия с игроками. Большое удовольствие получаешь от участия в активности, которая не сделана на коленке, а на которой тебя ждут, готовы оперативно ответить на вопросы в техподдержке и в принципе создать условия для раскрытия интеллектуального потенциала участников», — прокомментировал Виталий Сагитов, капитан команды «Журавли Гиляровского» из Москвы.

«Лига Знаний» проходит в формате квиз-чемпионата в течение целого года, в ходе каждого тура проходят четыре отборочные игры — в них можно участвовать онлайн по субботам каждые две недели. В полуфинал тура проходят 20 лидеров каждой отборочной игры и 20 лидеров рейтинга самых активных команд. В финале сразятся 50 лучших, а 10 лидеров финала встретятся в итоговом Гранд-финале, который состоится в Москве в конце сезона. Победители получат ценные призы: смартфоны, планшеты, умные колонки, а также путешествия по самым красивым уголкам России: на Алтай, Камчатку, Байкал, плато Путорана.

Напомним, участвовать в «Лиге Знаний» может любой гражданин России, достигший возраста 12 лет — для этого нужно собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте проекта.

Здесь же можно ознакомиться с расписанием игр сезона. Следующая отборочная игра состоится 19 февраля. Трансляция пройдет в сообществе Российского общества «Знание» ВКонтакте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая отборочная игра «Лиги Знаний» состоялась 25 сентября 2021 года. Всего в четырех отборочных играх первого тура участвовали 4000 команд — более 20 000 человек. 6 декабря в финале в Москве соревновались 50 команд из 14 регионов страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Владивостока, Новосибирска, Саратовской области, Калуги, Казани, Тамбова, Пензы, Йошкар-Олы, Орла, Стерлитамака и Уссурийска. Победителем стала команда из Москвы, второе место заняла команда из Уфы, а третье — из города Балаково Саратовской области.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.