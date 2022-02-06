* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 6 февраля, 2022, 21:17 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы сопротивление начнется во всех уголках Афганистана и будет продолжаться до тех пор, пока страна не будет освобождена. Об этом, как передает Аfintl.com, заявил глава отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Афганистана Али Мейсам Назари журналистам.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Мы уверены, что победим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Али Мейсам Назари.

Напомним, ранее представители Фронта национального сопротивления, возглавляемого Ахмадом Масудом, назвали переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бесплодными. Переговоры в Тегеране были первыми официальными контактами между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Ахмадом Масудом за пять месяцев; при посредничестве Ирана были проведены переговоры по поиску мирного решения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их противниками.

Однако представители Фронта национального сопротивления предупредили, что переговоры не означают, что они сложат оружие.

После этого сообщалось, что в Москве якобы также проходили переговоры между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления. Российские официальные лица не подтвердили эту новость.

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.