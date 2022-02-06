Барселона, Испания, , 21:16 — REGNUM 17-летний воспитанник каталонской «Барселоны» и центральный полузащитник сборной Испании Гави отклонил первое предложение «сине-гранатовых» о продлении контракта. Об этом 6 февраля сообщил журналист Луис Мигельсанц.

В текущем сезоне на счету Гави пять очков по системе гол+пас в восемнадцати турах испанской Примеры 2021/22.

На данный момент трансферная стоимость 17-летнего вундеркинда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Соглашение Гави с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» готов заплатить «Барселоне» 50 миллионов евро за трансфер испанского полузащитника.